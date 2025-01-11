دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، السبت، بالرئيس اللبناني جوزاف عون هنأه فيه بفوز برئاسة لبنان، ووجه له الدعوة لزيارة السعودية، طبقا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة السعودية: "أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، بفخامة الرئيس جوزاف عون، أبلغه فيه تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتهنئة سموه بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية".

وعبر محمد بن سلمان خلال الاتصال، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق للرئيس اللبناني، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرخاء".

كما قدم ولي العهد السعودي خلال الاتصال دعوة لرئيس لبنان الجديد لزيارة المملكة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس جوزاف عون عن "شكره وتقديره لولي العهد على مواقف المملكة تجاه الجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق، وعلى دعوته له لزيارة المملكة"، بحسب ما أفادت وكالة "واس".

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الاتصال بين ولي العهد السعودي وعون "تناول آخر المستجدات وسبل تعزيز العلاقة الفريدة والتاريخية بين السعودية ولبنان".

وبحسب الوكالة اللبنانية، فقد أكد جوزاف عون أن "المملكة العربية السعودية ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية، تلبية لدعوة ولي العهد السعودي، وإيمانا بدور المملكة العربية السعودية التاريخي في مساندة لبنان، وتأكيدا لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".