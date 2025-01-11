دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تفاعلا بتدوينة سأل فيها عن قاض سوري يُدعى عيسى زوكاني، داعيا متابعيه بأن من يعرفه أن يخبره بهاتفه أو عنوانه.

وقال نجيب ساويرس في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء الجمعة: "إلي كل الأصدقاء في سوريا هل منكم من يعرف القاضي: (عيسى زوكاني)؟".

وأضاف نجيب ساويرس: "هو من بلدات حوران في جنوب دمشق، ويا ريت من يعلم هاتفه أو عنوانه أن يمدني به وله جزيل الشكر".

وعلق أحد المتابعين قائلا: "كان آخر منصب له هو نائب رئيس محكمة النقض قبل سقوط النظام"، ليرد عليه نجيب ساويرس: "أكون شاكرا لو تحصلت لي علي رقم هاتفه؟".

وكتب مستخدم آخر متسائلا: "هو ده اللي حكم عليكم وخد أموالك لقريب بشار الأسد وأنت عايز تنبه السوريين إن ده قاضى ظالم؟"، فقال رجل الأعمال المصري: "العكس صحيح".

وتوالت ردود مستخدمي منصة "إكس"، على منشور رجل الأعمال المصري، فمنهم من قال إنه تُوفي، ومنهم من أكد أنه سيبحث عن هاتفه.