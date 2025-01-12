مسلحون حاولوا العبور من سوريا للأردن وحرس الحدود يشتبك ويقتل أحدهم

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صورة أرشيفية لجنود أردنيون يقومون بدوريات على طول الحدود مع سوريا للتصدي لأي محاولات تهريب وتسلل، في 17 فبراير 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن حرس الحدود الأردني، الأحد، اشتباك عناصره مع مجموعة مسلحة حاولت العبور من سوريا إلى المملكة وقتلت أحدهم.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش الأردني على موقعه الرسمي، وورد فيه: "اشتبكت قوات حرس الحدود فجر اليوم الأحد وساعات ما قبل الظهر، مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية".

وتابع: "نتج عن الاشتباكات مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وذلك عندما حاولت المجموعات اجتياز الحدود الدولية للمملكة مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، والتصدي لتلك المجموعات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاحين اوتامتيكيين (كلاشنكوف) ومسدس، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".

وأضاف: "نتج عن الاشتباكات أيضاً إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود وتم إخلاءه جواً إلى المدينة الطبية، وحالته العامة جيدة".

وخلص البيان ذاكرا: "تؤكد القوات المسلحة الأردنية بأنها ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية".