دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل (قصاصًا) في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم (عائض بن عبدالله بن عيد القريشي السبيعي)، سعودي الجنسية، على قتل (مناحي بن فراج بن مهدي السبيعي)، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات مما أدى إلى وفاته".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (قصاصًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، بحسب واس.

وأكدت الوزارة أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (قصاصًا) بالجاني (عائض بن عبدالله بن عيد القريشي السبيعي)، سعودي الجنسية، الأحد، بتاريخ 12/ 7/ 1446 هجرية، الموافق 12/ 1/ 2025 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، بحسب ما أفاد البيان.