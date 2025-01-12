نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، القبض على 10 مقيمين من الجنسية الباكستانية، استولوا على أكثر من 2.8 مليون ريال (حوالي 745 ألف دولار أمريكي)، في عمليات احتيال بيع سبائك ذهب مزيّف.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على 10 مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم 31 حادثة احتيال مالي".

وأضاف منشور الأمن السعودي أن "المحتالين اتخذوا أسلوبا إجراميا جديدا بوجود سبائك ذهب لديهم وإيهام ضحاياهم ببيعه لهم بطرق غير نظامية".

وأردف الأمن العام السعودي قائلا إن "المحتالين حصلوا من ضحاياهم على مبالغ مالية بأكثر من 2.8 مليون ريال وتسليمهم قطعًا معدنية شبيهة بالذهب، وضُبط بحوزتهم عينات سليمة لكسب ثقة الضحايا والتواري عن الأنظار، وذهب مزيّف وأدوات لسكّ السبائك، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونشر الأمن العام السعودي صورة ومقطع فيديو لعملية احتيال الباكستانيين الذين تم اعتقالهم، وأرفقهما بمنشوره عبر منصة "إكس".