دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تخطط لتخصيب وإنتاج وبيع "الكعكة الصفراء"، وهي عبارة عن مسحوق خام معدن اليورانيوم النقي، المستخدم في تشغيل محطات الطاقة النووية.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مؤتمر في مدينة الظهران (شرقي السعودية)، الاثنين: "لدينا العديد من الأشياء ولا أريد أن أؤثر على المؤتمر، ولكن من الأمور المثيرة، هناك جبل سعيد (في نطاق المدينة المنورة)، الذي يحتوي على العديد من الأشياء، بما في ذلك المعادن النادرة، منها اليورانيوم".

وأضاف: "مرة أخرى، لأولئك الذين يتساءلون عما نعتزم فعله بكل هذه المعادن، نحن سنقوم بتسييلها جميعًا، بما في ذلك اليورانيوم، وسنقوم بتخصيبه وسنبيعه وسنصنع الكعكة الصفراء وكل ما يتبع ذلك".

وفي تصريحات سابقة له في عام 2022، قال وزير الطاقة السعودي إن بلاده تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لنضمن إعداد نموذج لبرنامج وطني للطاقة الذرية يتسم بالشفافية والاستخدامات المدنية بكل ما يتطلبه الأمر، سننتج اليورانيوم ولكن سنلتزم بمعايير كيفية تحويل اليورانيوم لاستخدامه في عملية التلقيم في منشآتنا ومنشآت أخرى".

ولدى السعودية برنامج طموح يسعى إلى بناء مفاعلات نووية، منها مفاعلان سيستخدمان لأغراض تجارية في المرحلة الأولى، ثم سيجري توسيعه.

في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، رد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، على سؤال خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حول سبب رغبة المملكة في تخصيب واستغلال مخزونها من اليورانيوم إذا كانت عازمة على بناء برنامج نووي لأغراض مدنية.

وأوضح الجبير: "لدينا مخزون كبير من اليورانيوم في السعودية ونريد الاستفادة منه على الصعيد الاقتصادي، لا نريد لأحد أن يأخذ تربتنا وينقلها ويدرك قيمتها والصناعة التي توفرها والصناعات المرتبطة بها والتأثيرات التي تحملها، ويستفيد منها خارج السعودية، نريد الوظائف في السعودية ونريد الصناعات في السعودية".

وأضاف: "يمكنني أن أخبرك كدولة لديها موارد ضخمة وموارد ضخمة متوقعة من اليورانيوم، لن نسمح لغيرنا بنقل تربتنا وإعادة تكريرها والاستفادة من القيمة المضافة لذلك هناك وينتهي بنا الأمر بالحصول على 5 سنتات من أصل 100، نريد القيمة المضافة في السعودية، ونريد الوظائف في السعودية، ونريد الصناعات المرتبطة بالتخصيب في السعودية".

عالميًا، تستحوذ أستراليا على الحصة الأكبر من مخزون موارد اليورانيوم بنسبة 28%، تليها كازاخستان بنسبة 15%، وكندا 9%، بحسب بيانات الرابطة النووية العالمية لعام 2019. في حين يعد الأردن الدولة العربية الوحيدة في القائمة العالمية لحصص اليورانيوم، وتبلغ نسبتها 1%.