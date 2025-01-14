بحثًا عن أسلحة ونبذ أقل.. بوتين يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 24 عامًا وهذا ما سيقدمه لزعيمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران ليست عدائية بطبيعتها، حسبما أفادت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي حول نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2024: "هذه المعاهدة، مثل اتفاقيتنا مع كوريا الشمالية، ليست موجهة ضد أي دولة. إنها بناءة بطبيعتها، وتهدف إلى تعزيز إمكانات كل من روسيا وإيران وأصدقائنا في مختلف أنحاء العالم لتطوير اقتصاداتهم وحل المشاكل الاجتماعية وضمان قدراتهم الدفاعية بأمان".

ولدى سؤاله عن وجود قلق دولي بشأن المعاهدة، قال لافروف إن معظم الدول الغربية تفعل ذلك، "لأنها تبحث دائمًا عن طريقة لإظهار أن روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية تتآمر على شيء شرير ضد شخص ما".

ونفى لافروف أي مخاوف من حدوث ذلك، وأشار إلى أنه من المتوقع وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى روسيا خلال أيام، قائلا: "الرئيسان سيوقعان على هذه المعاهدة".

ونص الاتفاق الموقع بين روسيا وكوريا الشمالية في يونيو/حزيران الماضي، على تقديمهما المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات حال "واجه أي من الجانبين غزوًا مسلحًا ودخل في حالة حرب"، وهو ما يجعله كما اتفاق دفاع مشترك.

واتهمت دول غربية طهران بتقديم مساعدات عسكرية إلى موسكو خلال حربها في أوكرانيا، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما تتمسك إيران بنفيه.

كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال إن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران ستوقع بعد محادثات الرئيسين في 17 يناير/كانون الثاني.

في حين نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي، قوله إن "الاتفاقية الشاملة للتعاون بين إيران وروسيا، تشتمل على مقدمة و47 مادة، وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية، وتم في صياغتها الاهتمام بالتوازن وحفظ الاستقلال واحترام وحدة أراضي البلاد".