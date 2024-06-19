استقبل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى وصوله إلى العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ.

ومن المقرر أن تستمر زيارة بوتين لبيونغ يانغ ليومي الثلاثاء والأربعاء، حيث سيتجه الرئيس الروسي بعدها إلى مباشرة إلى فيتنام.

تعتبر هذه أول زيارة لبوتين إلى كوريا الشمالية منذ 24 عامًا، عندما كان يتبختر في العاصمة مع والد كيم، كيم جونغ إيل - حين كان الديكتاتور الحالي يبلغ من العمر 16 عامًا فقط.