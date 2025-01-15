فيديو يُظهر جانبًا من احتفالات أهالي خان يونس وغزة باتفاق وقف إطلاق النار

"خائف للغاية".. عم أحد الرهائن في غزة يتحدث لـCNN وسط آمال بوقف إطلاق النار

"بتخلص.. يا ونحن موجودين ولا رايحين".. شاهد ما قاله سكان غزة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس

(CNN)-- أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، رسميًا، الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية وحماس وافقتا على وقف إطلاق النار واتفاق تبادل السجناء والرهائن.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن الوسطاء يتوقعون أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، الأحد المقبل، 19 يناير/كانون الثاني.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية، للصحفيين في الدوحة، أن "قطر ومصر والولايات المتحدة سعيدة بالإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بعد أن توصلت الأطراف المتحاربة في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن".

وشكر رئيس الوزراء القطري، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن بريت ماكغورك ومبعوث الرئيس القادم دونالد ترامب ستيف ويتكوف، اللذين كانا في الغرفة أثناء حديث رئيس الوزراء.