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(CNN) -- قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن لخطته لقطاع غزة بعد الحرب، حيث أكد على أهمية عدم ترك فراغ في السلطة في القطاع.

واستعرض بلينكن "العناصر الأساسية" لخطته، في خطاب ألقاه في المجلس الأطلسي للأبحاث قبل أيام فقط من تركه منصبه، وعلى الرغم من أنه قال إن الخطة سيتم تسليمها إلى فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فلا يوجد دليل على أن الإدارة الجديدة تنوي متابعتها.

وذكر أن الخطة ستشمل "قرارات صعبة" من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإصلاح من جانب السلطة الفلسطينية وقبول الحكومة الإسرائيلية لحكم السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف على دولة فلسطينية موحدة.

وقال بلينكن عن فترة ما بعد الحرب مباشرة، إن السلطة الفلسطينية يجب أن تدعو الشركاء الدوليين للمساعدة في إنشاء إدارة مؤقتة مسؤولة عن القطاعات المدنية الرئيسية في غزة، مثل الخدمات المصرفية والمياه والطاقة والصحة والتنسيق المدني مع إسرائيل.

وأضاف أن الإدارة المؤقتة ستشمل فلسطينيين من غزة وأعضاء من السلطة الفلسطينية، الذين سيسلمون المسؤولية الكاملة إلى إدارة السلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها بالكامل "بمجرد أن يصبح ذلك ممكنًا"، على حد قوله.

وقال بلينكن إن الإداريين سيعملون عن كثب مع مسؤول كبير في الأمم المتحدة "الذي يجب أن يشرف على جهود الاستقرار الدولية".

وأضاف: "ستتكون بعثة أمنية مؤقتة من أعضاء قوات أمن الدول الشريكة وموظفين فلسطينيين تم فحصهم، وستشمل مسؤولياتها خلق بيئة آمنة للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار وضمان أمن الحدود، وهو أمر بالغ الأهمية لمنع التهريب الذي قد يسمح لحماس بإعادة بناء قدرتها العسكرية".