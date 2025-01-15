حماس تعلن مقتل 4 من مقاتليها بغارات إسرائيلية في الضفة الغربية

ريتشارد هاس لـCNN: ضم الضفة الغربية "كارثة" لإسرائيل.. ماذا قال عن تقويض "علاقات دائمة" مع العرب؟

(CNN)-- قالت حركة حماس إن أربعة من مقاتليها قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على جنين بالضفة الغربية، الثلاثاء.

كما قُتل في الغارات صبي يبلغ من العمر 15 عامًا ورجل، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "إرهابيا في منطقة جنين" في أول ضربة على المنطقة منذ أكثر من شهر.

وتأتي الغارة في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة في العاصمة القطرية، الدوحة.

وكذلك يأتي الهجوم الإسرائيلي وسط تصاعد التوترات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تقاتل السلطة الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة مسلحين في مخيم جنين للاجئين المترامي الأطراف.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أشار ائتلاف من الجماعات المسلحة يعرف باسم كتيبة جنين إلى احتمال التوصل إلى هدنة، قائلا إنه مستعد لوقف القتال مع السلطة الفلسطينية والقتال ضد القوات الإسرائيلية فقط.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على ما تردد عن هدنة محتملة لكنها أدانت الغارة الإسرائيلية على جنين، ووصفت الغارة الإسرائيلية بأنها "تدخل سافر ومخطط له مسبقا لخلط الأوراق وإفشال كل الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام وإعادة الحياة إلى طبيعتها".