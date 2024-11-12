بعد تصريحات سموتريتش عن الضفة الغربية.. هل سيؤيد ترامب ضم المستوطنات؟

تحدثت مراسلة شبكة CNN، باولا هانكوك، عن مدى أهمية كلمات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حيث أمر بالاستعدادات لضم المستوطنات في الضفة الغربية، وأصدر تعليماته لوزارته "بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية".

أجابت هانكوك عند سؤالها عن مقدار الوزن الذي تحمله كلمات سموتريتش: "لو كانت نتيجة الانتخابات الأمريكية مختلفة، فلن يكون هناك وزن كبير على الإطلاق. لكن الحقيقة هي أننا لا نعرف ماذا سيفعل الرئيس المنتخب ترامب بهذا الأمر".

وأضافت: "لقد سمعنا من وزير الخارجية، جدعون ساعر، أن هذا الأمر نوقش خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. الآن لم يحدث ذلك، لكن ما رأيناه هو أن أشياء أخرى حدثت كانت إسرائيل تدفع من أجلها حقًا، لذلك لا يمكننا إلا أن ننظر إلى الأمور السابقة في هذه المرحلة".

وتابعت: "لكن ما رأيناه خلال فترة ولاية ترامب الأولى هو أنه كانت هناك بعض السياسات والقرارات المؤيدة لإسرائيل التي تم اتخاذها. على سبيل المثال، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما يتعارض مع عقود من السياسة الأمريكية والسياسة الدولية أيضًا".

وقالت هانوكوك: "وبالطبع، إذا نظرنا إلى مرتفعات الجولان، فهذه منطقة استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967 واحتلتها، واعترف ترامب في ولايته الأولى بسيادة إسرائيل على تلك المنطقة".

وأشارت إلى أن "هذا هو السبب الحقيقي وراء شعور اليمين المتشدد في إسرائيل بالتمكين في هذه المرحلة والشعور بأنه قادر على طرح هذه السياسات، وهو الأمر الذي سيواجه إدانة دولية".

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