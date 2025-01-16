بلينكن يفصّل لـCNN ما سيحدث بوقف إطلاق النار في غزة.. وهذا ما قاله عن حماس و"الفرسان" الذين كانت تنتظرهم

(CNN) -- في مؤتمره الصحفي الأخير بوزارة الخارجية، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الخميس، إن إدارة ترامب القادمة تقف وراء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".

وقال بلينكن، الذي امتدح مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف على عمله مع إدارة بايدن على هذا الاتفاق: "أعتقد أنه من الواضح جدًا لدى جميع الأطراف المعنية أن الإدارة القادمة دعمت وأيدت وستواصل مسؤولياتها بموجب الاتفاقية، وكان هذا أمرًا مهمًا يجب القيام به".

ودافع بلينكن عن قرار إدارة بايدن بإشراك إدارة ترامب في المفاوضات النهائية قبل تولي الإدارة الجديدة السلطة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي عن ذلك: "تقريبًا كل ما يجب تنفيذه الآن بموجب الاتفاقية سيتم تنفيذه في ظل إدارة ترامب، وكان من المهم جدًا أن يعرف الطرفان أن إدارة ترامب تقف وراء الاتفاقية التي تفاوضنا عليها والتي طرحها الرئيس بايدن".

وأكد بلينكن أنه "ليس مهما لمن يُنسب الفضل" في التوصل للاتفاق وتابع: "الأمر المهم الوصول إلى نتيجة، وهذا بالضبط ما حصلنا عليه".