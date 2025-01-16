(CNN)-- يتوقع أن تصوت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، على ما إذا كانت ستصادق على اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب واتفاق إطلاق سراح الرهائن المتفق عليه بين حماس وإسرائيل.

ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، الأحد، وهو أول إعفاء من الحرب لشعب غزة منذ أكثر من عام، والثاني فقط منذ بدء القصف الإسرائيلي قبل 15 شهرا.

وأعربت عائلات الرهائن عن فرحتها وارتياحها بعد الإعلان عن الصفقة، والتي ستشهد في البداية إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة مقابل مئات الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل، وفيما يلي ملخص لأبرز ما عليك معرفته:

الصفقة: تتضمن المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وتبادل الرهائن بما في ذلك المدنيين والمجندات والأطفال والمسنين والمرضى والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين غزة، وسيتم إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة في المرحلة الأولى، لكن العديد من تفاصيل الصفقة والجدول الزمني لا تزال غير واضحة.

التصويت الإسرائيلي: لا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي، وبعد ذلك ستحتاج الحكومة إلى تمريره بأغلبية بسيطة، حسبما قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لشبكة CNN. وأشار عضو واحد على الأقل في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى أنه لن يصوت لصالح الصفقة في وضعها الحالي، وقال نتنياهو إنه لن يعلق على الصفقة حتى يتم الانتهاء من التفاصيل.

ما تقوله حماس: قالت حماس إن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الرهائن يمثل “نقطة تحول حاسمة” في “كفاحها ضد العدو”، وقالت في بيان لها إن “الاتفاق على وقف العدوان على غزة يعد إنجازا لشعبنا ومقاومتنا وأمتنا وأحرار العالم”.

تنفيذ الصفقة: تعهدت الولايات المتحدة ومصر وقطر بالتنفيذ الكامل للمراحل الثلاث للصفقة. وقال الوسطاء إنهم سيعملون بشكل مشترك “للمساعدة في ضمان تنفيذ جميع المراحل الثلاث بالكامل من قبل الطرفين”. وقال رئيس الوزراء القطري لشبكة CNN إن الدول الوسيطة ستتعامل مع “آلية متابعة” لضمان عدم انتهاك أي طرف لوقف إطلاق النار.

فرصة لإنهاء الحرب: لا يزال يتعين التفاوض على المرحلتين الثانية والثالثة من وقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى، وستبدأ تلك المحادثات في اليوم السادس عشر من تنفيذ الاتفاق، بحسب مسؤول إسرائيلي. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المحادثات ستتجاوز وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم الإعلان عنه، الأربعاء، وستشمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن وبدء إعادة بناء غزة و”نهاية دائمة للحرب”.