فيديو يُظهر جانبًا من احتفالات أهالي خان يونس وغزة باتفاق وقف إطلاق النار

شاهد لحظة إعلان رئيس وزراء قطر عن موافقة حماس وإسرائيل على وقف إطلاق النار

(CNN)--وصفت حركة "حماس" التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة بأنه يمثل "نقطة تحول حاسمة في الصراع ضد العدو".

وقالت "حماس" في بيان، الأربعاء ، إن "اتفاق وقف العدوان على غزة هو إنجاز لشعبنا ومقاومتنا وأمتنا وأحرار العالم، ويمثل نقطة تحول حاسمة في الصراع ضد العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".

ووجهت الحركة الشكر للوسطاء "الذين بذلوا جهودا كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق، وخاصة قطر ومصر".

يذكر أن مصادر قالت لشبكة CNN أن الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" توصلتا إلى اتفاق من شأنه أن يوقف القتال في غزة ويؤدي إلى إطلاق سراح تدريجي للرهائن والسجناء الفلسطينيين، وهو ما أكده رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في وقت لاحق الأربعاء.

وبموجب الاتفاق، من المتوقع أن تطلق "حماس" والفصائل المسلحة المتحالفة معها سراح 33 رهينة تم احتجازهم من إسرائيل خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال رئيس الوزراء القطري، للصحفيين في الدوحة، إن الوسطاء يتوقعون أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، الأحد المقبل، 19 يناير/كانون الثاني.

وذكر أن الوسطاء في المحادثات سيشكلون "آلية متابعة" في مصر يمكن من خلالها الإبلاغ عن أي انتهاكات للاتفاق.