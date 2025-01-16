ملوحًا بالاستقالة من حكومة نتنياهو.. شاهد ما قاله بن غفير بعد أنباء عن اتفاق بشأن غزة

"بتخلص.. يا ونحن موجودين ولا رايحين".. شاهد ما قاله سكان غزة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس

(CNN)—كشف المسؤول الرفيع في حماس، باسم نعيم، في وثيقة نشرها أنه يتوقع إطلاق سراح ثلاث رهائن مدنيات إسرائيليات في اليوم الأول من وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه إسرائيل وحماس.

ومن المتوقع أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار واحتجاز الرهائن حيز التنفيذ في 19 يناير، ويتضمن ثلاث مراحل، تستمر كل منها 42 يومًا، وفقًا للوثيقة.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة.

ووفقا للوثيقة، سيتم إطلاق سراح ثلاث رهائن إسرائيليات من قبل حماس في اليوم الأول، ثم في اليوم السابع، من المقرر أن تطلق حماس سراح أربع أخريات، وبعد ذلك "ستطلق حماس سراح ثلاثة معتقلين إسرائيليين كل سبعة أيام، بدءا بالنساء (المدنيين والجنود)"، كما جاء في الوثيقة.

وتذكر الوثيقة: "خلال الأسبوع السادس، ستطلق حماس سراح جميع المعتقلين المتبقين المشمولين في هذه المرحلة، وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بناء على القوائم التي قدمتها حماس".

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق "وقفا دائما للعمليات العسكرية والعدائية" والإفراج عن "جميع المعتقلين الإسرائيليين المتبقين على قيد الحياة (مدنيين وجنود) مقابل عدد من الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية"، في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، و"الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".

وتقول الوثيقة إنه من المتوقع أن تشهد المرحلة الثالثة من الاتفاق "تبادل جميع الجثث/ رفات الموتى".

وستشهد المرحلة الثالثة أيضًا بدء خطة إعادة إعمار غزة مدتها ثلاث إلى خمس سنوات، وفقًا للوثيقة.