بلينكن يفصّل لـCNN ما سيحدث بوقف إطلاق النار في غزة.. وهذا ما قاله عن حماس و"الفرسان" الذين كانت تنتظرهم

فيديو يُظهر جانبًا من احتفالات أهالي خان يونس وغزة باتفاق وقف إطلاق النار

"خائف للغاية".. عم أحد الرهائن في غزة يتحدث لـCNN وسط آمال بوقف إطلاق النار

ملوحًا بالاستقالة من حكومة نتنياهو.. شاهد ما قاله بن غفير بعد أنباء عن اتفاق بشأن غزة

(CNN) -- هدد حزب رئيسي في الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة إذا لم يعد الثاني إلى الحرب في غزة بعد نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حماس الأربعاء، ما قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الإسرائيلية.

وأرجأ مجلس الوزراء الإسرائيلي التصويت الخميس للتصديق على الاتفاق، مبررا ذلك بالتغييرات التي قال إن حماس أدخلتها في اللحظة الأخيرة – وهو ما نفته الحركة المسلحة.

واشترط وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المنتمي للحزب الديني الصهيوني من أقصى اليمين، الخميس، "عودة إسرائيل إلى الحرب بهدف تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن، فورا بعد المرحلة الأولى من الاتفاق" كي يبقى في الحكومة، حسبما ذكر في بيان له.

ولم يذكر الحزب ما إذا كان يسعى للحصول على ضمانة مكتوبة من نتنياهو للعودة إلى الحرب. والتقى سموتريش ورئيس الوزراء مرتين خلال 24 ساعة قبل الإعلان عن الاتفاق.

وقد يؤدي انسحاب سموتريتش من الائتلاف إلى انهيار حكومة نتنياهو.

كما هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، وهو عضو من أقصى اليمين أيضا في الحكومة، بالاستقالة ودعا سموتريتش للانضمام إليه. ولا يملك أي من الحزبين عدداً كافياً من المشرعين في البرلمان لإسقاط الحكومة بمفرده.

ويسيطر الوزيران معًا على 14 مقعدًا في المجلس التشريعي، وهو ما يكفي لإسقاط الحكومة.

وعرض زعيم المعارضة يائير لابيد على نتنياهو "شبكة أمان" لحماية حكومته من الانهيار - مما يعني أن حزبه "يش عتيد" سيدعم الحكومة في البرلمان لمنع التصويت على حجب الثقة.

لكن هذا الدعم سيكون مرتبطاً باتفاق وقف إطلاق النار ويمكن أن يُسحب بعد إطلاق سراح جميع الرهائن