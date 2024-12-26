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ما قد لا تعلمه عن وضع نتنياهو: من غير المحتمل أنه حظي بعام جيّد بـ2024

الشرق الأوسط
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(CNN)-- في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حالة ركود، إذ قال الخبير الاستراتيجي السياسي، ناداف شتراوشلر، الذي عمل بشكل وثيق مع نتنياهو: "لقد بدأ بمستوى منخفض للغاية.. بأدنى نقطة لديه".

واتهمه العديد من الإسرائيليين بالنوم أثناء 7 أكتوبر، وهو الهجوم الأكثر دموية على اليهود منذ المحرقة، بل إن البعض قال إنه (نتنياهو) مكن مثل هذه العملية من خلال تمويل حماس.

وكان دعمه السياسي ضعيفاً، حتى ولو سمحت له حرب غزة بتجاهل الدعوات إلى إجراء انتخابات، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الدعم لحزبه، الليكود، انخفض بنسبة 25% عما كان عليه قبل ثلاثة أشهر فقط.

في ظاهرها، لم تكن السنة التي تلت ذلك مشجعة على الإطلاق، لقد جلبت عشرات الآلاف من القتلى، والصراع الإقليمي، ولوائح الاتهام، والاتهامات بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية. ومع ذلك، أنهى نتنياهو العام وقد أحدث تحولاً في موقفه في إسرائيل.

وقال أمام محكمة في تل أبيب في وقت سابق من هذا الشهر: "أنا أركض في ماراثون"، حيث يواجه اتهامات - ينفيها - بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة: "أستطيع أن أركضها بـ 20 كيلو على ظهري، وأستطيع أن أركضها بـ 10 كيلوغرامات على ظهري".

"السيد الأمني" مرة أخرى

لقد أمضى نتنياهو العام بأكمله في إدارة صراع إقليمي متوسع ــ وفي التحريض عليه في بعض الحالات كما يزعم منتقدوه، في حين عمل في الوقت نفسه على تعزيز مكانته السياسية الداخلية.

وقالت المحللة السياسية، داليا شيندلين إن "2024 كان العام الذي بدأ فيه التعافي من الخسائر الجسيمة للغاية التي لحقت بالصورة العامة"، ولو أجريت الانتخابات اليوم، فسيخسر الليكود بعض المقاعد، لكن الدعم سيعود إلى مستويات ما قبل 7 أكتوبر. وقد تباطأت المعارضة من أمثال الجنرال المتقاعد بيني غانتس. لقد نجح نتنياهو في تحييد المعارضة من خلال إقالة يوآف غالانت من منصب وزير الدفاع وجلب سياسيين مذعنين يقلل ولاؤهم وعلاقاتهم بالكنيست من خطر قيام الأحزاب اليمينية المتشددة أو الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة بانهيار الائتلاف.

ورغم أن غزة لا تزال مكبلة ــ الملصقات التي تحمل وجوه الرهائن تلصق على شوارع إسرائيل ــ فإن الصراع الإقليمي أدى إلى تقليص بروزها، ويقول شيندلين إن ذلك كان أيضًا مفتاحًا لنجاحه. لقد عاد إلى هيئته، ووضع نفسه كزعيم وحيد راغب وقادر على الدفاع عن الشعب اليهودي ومنع إنشاء دولة فلسطينية.

بالنسبة للإسرائيليين، فهو مرة أخرى "السيد الأمني".

وقال شيندلين: "في اللحظة التي تورط فيها حزب الله، أصبح الأمر شيئاً يتجاوز فشل نتنياهو أو فشل حكومته. لقد أصبح دليلاً على أن بقية العالم يقف ضدنا ويريد قتلنا، ولا أحد يفهم "تهديد الأخطبوط" الإيراني أفضل من نتنياهو. ولذا فهو يحصل على الفضل في التعامل معها أيضًا.

وحتى محاكمة الفساد ومذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب هي دليل لنتنياهو وأنصاره على أنه ضد "الدولة العميقة"، وهو يكرر مراراً وتكراراً عبارات مألوفة جوفاء بقدر ما هي مريحة: "الدولة الفلسطينية هي مكافأة للإرهاب" وإسرائيل سوف تحقق "النصر الكامل".

قد تكون إيران بعبعاً مألوفاً، لكن شتراوشلر يرى أن الحملة العسكرية العدوانية لعبت ضد الغرائز "الأرثوذكسية" لنتنياهو، الذي كان يُنظر إليه قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول على أنه كاره نسبياً لاستخدام التكتيكات العسكرية المغامرة في الخارج.

وأضاف: "إنه يعرف كيفية التعامل مع الموقف والتكيف معه.. من الناحية السياسية، لا أعتقد أن الكثيرين كانوا يعتقدون في نوفمبر أو أكتوبر من العام الماضي أن هذا سيكون وضعه الآن".

لمدة عام، أبقت إسرائيل على صراع منخفض المستوى في لبنان، بدأه حزب الله تضامناً مع حماس. وقد نقض مجلس الوزراء الإسرائيلي "الصقور" الذين أرادوا شن حملة عدوانية في الخريف الماضي. وفي نهاية سبتمبر/أيلول تغير ذلك، وشنت إسرائيل هجوماً مدمراً أسفر عن مقتل الآلاف، وتشريد أكثر من مليون شخص، وتسوية جزء كبير من حدود لبنان الجنوبية بالأرض.

وأدت هذه الاستراتيجية العدوانية إلى اغتيال زعيم حزب الله، حسن نصرالله، وكذلك زعيم حماس، يحيى السنوار، أدى سقوط بشار الأسد في سوريا إلى قطع أهم خطوط إمداد حزب الله عن إيران، نفضت قوات الدفاع الإسرائيلية الغبار عن خططها في سوريا، وفي غضون أيام قليلة دمرت قدرة الأسد البحرية والجوية والصواريخ، في حين أن قوات كوماندوز إسرائيلية تحتل قمة جبل الشيخ الاستراتيجية في جنوب سوريا.

وقال نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب: "قبل عام، قلت شيئا بسيطا: سنغير وجه الشرق الأوسط، ونحن نفعل ذلك بالفعل"، وسينتقل هذا الحليف قريباً إلى البيت الأبيض. لقد اختار الرئيس القادم سفيراً لدى إسرائيل إنجيلياً مسيحياً لن يهتم بعبارات تتردد دائما حول الدولة الفلسطينية المستقبلية.

ورغم أن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين أصبحت شائعة في العواصم الغربية، ورغم تشديد الزعماء الغربيين لهجتهم، إلا أن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل استمرت.

هناك انقسامات حزبية صارخة عندما يتعلق الأمر بالدعم الغربي لإسرائيل. ولكن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تشير إلى أن وجهات النظر بشأن إسرائيل والفلسطينيين والحرب لم تتغير كثيراً في العام الماضي ـ أو حتى منذ ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي الولايات المتحدة، وفقًا لمسح أجراه معهد بيرسونAP-NORC، قال 40% ممن شملهم الاستطلاع في نوفمبر 2023 إن إسرائيل "ذهبت بعيدًا" في حربها في غزة. وارتفع ذلك إلى 50٪ بحلول يناير. ولكن بحلول سبتمبر من هذا العام، عادت النسبة إلى 42%.

ولم يتزحزح الدعم الشعبي للمساعدات العسكرية لإسرائيل إلا بالكاد. وقد ارتفع التعاطف مع كل من الفلسطينيين والإسرائيليين. انخفض بشكل طفيف عدد الأميركيين الذين يقولون إن صفقة الرهائن "بالغة الأهمية"، إلى جانب عدد الذين يقولون إنه أمر "بالغ الأهمية" تقديم المساعدة للفلسطينيين. التأييد القوي لوقف إطلاق النار الدائم هو تقريبا نفس ما كان عليه قبل عام، حيث بلغ 52%.

الموت ولوائح الاتهام والاحتجاج

إن تعافي نتنياهو كما حدث هو أمر أكثر إثارة للدهشة بالنظر إلى الدمار الذي جلبه عام 2024، ولا يزال 96 رهينة تم احتجازهم يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول في غزة. ويعتقد أن الكثير منهم ماتوا.

ويعتقد عدد أقل من الإسرائيليين أن البلاد في وضع "سيء للغاية"، وفقا لمسح أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، لكن ما يقرب من النصف لا يزال لديهم هذا الرأي، وأدت الحرب الإسرائيلية في غزة إلى مقتل عشرات الآلاف، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقاً للأمم المتحدة.

في العالم الغربي، ينتقد السياسيون والمتظاهرون على حد سواء إسرائيل بطريقة كان يُعتقد ذات يوم أنها مستحيلة، ومن غير الواضح ما إذا كان نتنياهو يستطيع السفر إلى أوروبا أو أي من الدول الـ 124 الملتزمة باحترام مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه ووزير دفاعه السابق. ويقول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن رئيس الوزراء حرم "عن عمد وعن علم" سكان غزة من الإمدادات الإنسانية بهدف تجويعهم، وهو مسؤول عن الهجمات التي تستهدف المدنيين. واتهم نتنياهو المحكمة بـ”الإفلاس الأخلاقي”، وقال إن الاتهامات تهدف إلى ردع إسرائيل “عن ممارسة حقنا الطبيعي في الدفاع عن أنفسنا”.

ووجهت كل من أيرلندا وجنوب أفريقيا ومنظمة العفو الدولية اتهامات بالإبادة الجماعية إلى إسرائيل ــ ملجأ اليهود، ورفض المحامون الإسرائيليون هذا الادعاء ووصفوه بأنه “مشوه بشكل صارخ".

لقد كان بالفعل أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات جنائية وعقوبة السجن. وفي ديسمبر/ كانون الأول، أصبح أول رئيس وزراء يدافع عن نفسه في قاعة المحكمة.

وكانت الحرب هي الأطول والأكثر تكلفة في تاريخ إسرائيل. السياحة تكاد تكون معدومة. الشركات تغلق أبوابها.

ورغم أن نتنياهو أنهى العام في وضع أفضل بكثير مما بدأه، فإن مستقبله أبعد ما يكون عن الأمان، فالسياسة الإسرائيلية منقسمة أكثر من أي وقت مضى، ولا يزال شخصية مثيرة للانقسام العميق. ويعتبر ائتلافه الحاكم أكثر استقرارا، لكنه لا يزال هشا. وقد تتغير صورة إسرائيل على المستوى الدولي إلى الأبد. يبدو أن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في غزة أصبحا قريبين، لكنهما لا يزالان بعيدي المنال. لقد تم إضعاف إيران، لكنها لا تزال تشكل تهديدا خطيرا.

وقال شتراوشلر: "إذا اعتبرته فيلماً، فإننا لم نشاهد بعد المشهد الأخير".

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