بلينكن يفصّل لـCNN ما سيحدث بوقف إطلاق النار في غزة.. وهذا ما قاله عن حماس و"الفرسان" الذين كانت تنتظرهم

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(CNN)-- توفي مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، رأفت صالحة، بعد إصابته بغارة جوية إسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب مسؤولين، في حين أكدت وزارة الصحة في غزة وجماعة حقوقية أخرى خبر الوفاة، الخميس.

ووفقًا لمركز الميزان لحقوق الإنسان، قُتل أيضًا 12 من أفراد عائلة صالحة، بمن فيهم زوجته وأربعة أطفال، في الغارة التي أصابت منزلًا كانوا يحتمون به في دير البلح الساعة 11:35 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء، وأصيب صالحة بجروح خطيرة في الرأس، وتم نقله إلى مستشفى الأقصى حيث توفي متأثرا بجراحه.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان نشر، الأربعاء إن "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحمل قوة الاحتلال، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن هذه الفظائع، التي تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم ضد المدنيين في غزة".

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

وبشكل منفصل، قُتل ما لا يقل عن 45 شخصًا خلال الليل في غارات إسرائيلية على غزة بعد ساعات فقط من الاتفاق على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، الأربعاء.