(CNN)-- أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وأمر نتنياهو مجلس الوزراء الأمني بالانعقاد، الجمعة، وبعد ذلك ستجتمع الحكومة للموافقة على الصفقة.
وقال بيان مكتب رئيس الوزراء إن "دولة إسرائيل ملتزمة بتحقيق جميع أهداف الحرب، بما في ذلك إعادة جميع رهائننا - الأحياء والأموات".
والخميس، قال نتنياهو إنه لن يعلق على الاتفاق حتى يتم الانتهاء من جميع التفاصيل.
يذكر أن الاتفاق، الذي أعلن عنه الوسطاء قطر والولايات المتحدة ومصر، الأربعاء، من شأنه أن يؤدي إلى وقف القتال في غزة والإفراج التدريجي عن الرهائن والسجناء الفلسطينيين.