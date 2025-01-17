"قومي يا هالة خلصت الحرب".. فلسطيني يحاول إيقاظ طفلته التي قتلت بغارة إسرائيلية في غزة

بلينكن يفصّل لـCNN ما سيحدث بوقف إطلاق النار في غزة.. وهذا ما قاله عن حماس و"الفرسان" الذين كانت تنتظرهم

فيديو يُظهر جانبًا من احتفالات أهالي خان يونس وغزة باتفاق وقف إطلاق النار

(CNN)-- أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وأمر نتنياهو مجلس الوزراء الأمني بالانعقاد، الجمعة، وبعد ذلك ستجتمع الحكومة للموافقة على الصفقة.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء إن "دولة إسرائيل ملتزمة بتحقيق جميع أهداف الحرب، بما في ذلك إعادة جميع رهائننا - الأحياء والأموات".

والخميس، قال نتنياهو إنه لن يعلق على الاتفاق حتى يتم الانتهاء من جميع التفاصيل.

يذكر أن الاتفاق، الذي أعلن عنه الوسطاء قطر والولايات المتحدة ومصر، الأربعاء، من شأنه أن يؤدي إلى وقف القتال في غزة والإفراج التدريجي عن الرهائن والسجناء الفلسطينيين.