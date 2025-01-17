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تحليل.. ماذا يعني اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حقًا؟

"قومي يا هالة خلصت الحرب".. فلسطيني يحاول إيقاظ طفلته التي قتلت بغارة إسرائيلية في غزة

(CNN)-- قُتل أكثر من 100 شخص في الغارات الإسرائيلية على غزة بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن، الأربعاء، وفقًا لبيانات الدفاع المدني في غزة، وتشمل هذه حصيلة القتلى 27 طفلاً على الأقل.

ووصفت طواقم الطوارئ المحلية مشاهد القصف المتواصل منذ توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، في انتظار تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي للموافقة على الاتفاق.

وأعلن الدفاع المدني الجمعة أن أكثر من 20 شخصا قتلوا خلال الليل في هجمات إسرائيلية على مبان تؤوي سكانا في غزة، ومن بينهم تسعة أشخاص قتلوا بعد قصف منزل عائلة في منطقة الجرن شمال مدينة غزة، بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل.

ومن ناحية أخرى، قال بصل إنه تم انتشال جثتين من منزل آخر وسط غزة بعد أن قصفته القوات الإسرائيلية، مضيفا أن ثلاث جثث لا تزال تحت الأنقاض.

وقال الدفاع المدني إن أربعة أشخاص قتلوا في هجوم شنته مروحية إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الجمعة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الهجمات في غزة في وقت مبكر، الجمعة.