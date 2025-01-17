بلينكن يفصّل لـCNN ما سيحدث بوقف إطلاق النار في غزة.. وهذا ما قاله عن حماس و"الفرسان" الذين كانت تنتظرهم

(CNN)-- قال المبعوث الأمريكي، عاموس هوشستاين، إن اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس يعد "خطوة كبيرة"، ولكن لا يزال هناك "الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" بشأن تنفيذه.

واضاف هوشستاين بتصريح لمذيعة CNN، كيتلان كولينز: "لقد كانت معركة صعبة، لقد كانت هذه صفقة صعبة للغاية للوصول إليها.. قام فريقنا بعمل رائع".

وقال هوشستاين إن الرهائن سيبدأون "بالعودة إلى ديارهم خلال يومين.. ثم هناك مهمة كبيرة جدًا تتعلق بالتنفيذ والوصول إلى المرحلة الثانية، لذلك لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ولكن هذا يعد إنجازا كبيرا."

واستطرد هوشستاين أنه "شخصياً سيبقى بعيداً" عن تسييس الأحزاب التي تنسب الفضل لها في الصفقة، لكنه أضاف أن الدعوة "غير المسبوقة" التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وهو صديق قديم للرئيس المنتخب دونالد ترامب، للانضمام إلى الفريق، وكان للمفاوض بريت ماكغورك دور حيوي في تأمين الاتفاق.

وأوضح: "الشيء الوحيد الذي أراد الرئيس بايدن تحقيقه حتى اللحظة الأخيرة هو أن يتمكن من إعادة الرهائن إلى وطنهم ووقف المذبحة في هذه الأزمة التي أودت بحياة الكثير من الإسرائيليين والفلسطينيين.. وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأردف: "أعتقد أنه كان من المهم أن يكون الفريق القادم مع ستيف ويتكوف هناك حتى نتمكن من أن نظهر للجميع أنه فريق أمريكا، إنه فريق واحد، والشيء الأكثر أهمية في نهاية المطاف هو أن هؤلاء الرهائن سيعودون إلى ديارهم يوم الأحد أو صباح الاثنين على أبعد تقدير".

ويتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يدخل اتفاق وقف القتال في غزة الذي سيؤدي إلى إطلاق سراح تدريجي للرهائن والسجناء الفلسطينيين حيز التنفيذ في الأيام المقبلة بعد أن أكدت إسرائيل، الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع حماس.