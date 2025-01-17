كاتب في "هآرتس" لـCNN: ماذا سيعزز قتل 24 امرأة و19 طفلاً في اليوم الأخير من الحرب باستثناء التعطش للدماء؟

تحليل.. ماذا يعني اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حقًا؟

(CNN)-- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الدفعة الأولى من الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة قد يتم إطلاق سراحهم، الأحد، إذا وافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن.

جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء، ورد فيه: "شريطة موافقة مجلس الوزراء والحكومة وتنفيذ الاتفاق، يمكن أن يتم إطلاق سراح الرهائن وفقا للخطة المخطط لها، ومن المتوقع إطلاق سراح الرهائن في وقت مبكر من يوم الأحد".

وبدأ صباح الجمعة، اجتماع مقرر لمجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار واحتجاز الرهائن بين إسرائيل وحماس، والذي تم الإعلان عنه في قطر، الأربعاء، وستكون هناك حاجة إلى تصويت لاحق لمجلس الوزراء بكامل هيئته حتى تدخل الصفقة حيز التنفيذ.

إذا تم تنفيذ الاتفاق، فمن المتوقع أن تطلق حماس والجماعات المسلحة المتحالفة معها سراح 33 رهينة تم احتجازهم من إسرائيل خلال هجمات 7 أكتوبر 2023، وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح مئات السجناء الفلسطينيين.