السودان.. أمريكا تُعاقب البرهان وفردا آخر وشركة لتوريد أسلحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان الخميس، فرض عقوبات على قائد القوات المسلحة السودانية، عبدالفتاح البرهان، وعلى شركة وفرد متورطين في توريد الأسلحة.

وورد في البيان: "حددت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023 ارتكاب أفراد من القوات المسلحة السودانية جرائم حرب، وقد واصلت تلك القوات ارتكاب الفظائع مذاك الحين بقيادة البرهان، بما في ذلك من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية وإعدام المدنيين. لقد انتهكت القوات المسلحة السودانية القانون الإنساني الدولي وتجاهلت التزاماتها بموجب إعلان جدة للعام 2023 والخاص بالالتزام بحماية المدنيين في السودان. لقد استخدمت القوات المسلحة السودانية الحرمان من الغذاء كتكتيك حرب وتعمدت عرقلة التدفق الحر للمساعدات الإنسانية الطارئة إلى ملايين السودانيين الذين بأمس الحاجة إليها، مما ساهم في أكبر أزمة إنسانية في العالم وخلف أكثر من 25 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد وأكثر من 600 ألف يعانون من المجاعة".

وأضاف البيان: "عرقل البرهان أيضا جهود تعزيز السلام، بما في ذلك من خلال رفض المشاركة في المحادثات الدولية من أجل وقف إطلاق النار في سويسرا في شهر آب/أغسطس 2024. وقد عرقل البرهان مرارا عملية الانتقال السياسي إلى حكومة مدنية".

وتابع: "تأتي الإجراءات التي نتخذها اليوم عقب إدراج قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو موسى المعروف باسم حميدتي على قوائم العقوبات يوم 7 كانون الثاني/يناير 2025. وتؤكد عمليتا الإدراج هاتان على وجهة نظر الولايات المتحدة القائلة إن الاثنين غير مؤهلين لحكم السودان الذي ينعم بالسلام في المستقبل. وتبقى الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع في السوان وبدعم عملية انتقال ديمقراطي ومدني.."