(CNN)— مع وجود دلائل كبيرة على التقدم في احتواء حرائق لوس أنجلوس، يحذر خبراء الأرصاد الجوية والمسؤولون السكان من الاستعداد لجولة أخرى من الرياح الخطيرة مطلع الأسبوع المقبل.

ولا يزال أكثر من 170 ألف شخص يخضعون لإخطارات الإخلاء، وسيتعين على العديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والذين يتوقون للعودة إلى أحيائهم المدمرة لمسح الأضرار الانتظار لمدة أسبوع آخر على الأقل، وبالنسبة للبعض، فإن العودة قد تستغرق عدة أشهر.

وتسببت الحرائق في مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا، بعد أن أعلنت السلطات مؤخرًا عن وفاة مسن يبلغ من العمر 69 عامًا تم الإبلاغ عنه في وقت سابق في عداد المفقودين خلال حريق باليساديس في ماليبو، وقال خبراء الإطفاء ومحققو الحرائق لشبكة CNN إن الأمر قد يستغرق أشهر قبل أن يعرفوا كيف اشتعلت الحرائق الكبرى في المنطقة، وفيما يلي آخر التطورات:

01:44 شرارات تشبه زخات الثلج.. مقاطع تُظهر ما يبدو أنها البداية المحتملة لحرائق لوس أنجلوس

الظروف الخطرة: تسببت حرائق الغابات في انتشار الحطام والرماد ومستويات خطيرة من جودة الهواء والمياه، ونصح المسؤولون السكان بمراجعة شركة مرافق المياه للتأكد من أن مياه الشرب الخاصة بهم آمنة، كما أدت الحرائق إلى زعزعة استقرار الأرض على طول العديد من المنحدرات في منطقة باسيفيك باليساديس، مما يجعل الانهيارات الأرضية المعزولة ممكنة.

احتياجات الإسكان: يعمل حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، على تلبية الاحتياجات السكنية الفورية لضحايا حرائق الغابات، الخميس، وعلق القواعد التي من شأنها أن تمنع استخدام المنازل المتنقلة والمنازل المصنعة والمركبات الترفيهية في الممتلكات الخاصة خارج حدائق المنازل المتنقلة أثناء إعادة البناء.

فشل نظام التحذير: تسببت تحذيرات الطوارئ الفاشلة التي وصلت إلى الهواتف المحمولة للمقيمين في مقاطعة لوس أنجلوس في حدوث ارتباك في وقت مبكر من كارثة حرائق الغابات، كما كشفت أيضًا عن نقاط ضعف في النظام المستخدم في جميع أنحاء البلاد.