القدس (CNN)-- قالت الشرطة الإسرائيلية، السبت، إن مدنيًا أُصيب في هجوم طعن في تل أبيب بإسرائيل، وتم "تحييد" المنفذ.

وفقًا للشرطة، أظهر تحقيق أولي أن "إرهابيًا" مسلحًا بسكين دخل مطعمًا وطعن مدنيًا، الذي أُصيب "بجروح خطيرة".

وقالت الشرطة إن مدنيًا مسلحًا قريبًا أطلق النار على المسلح و"حيّده".

وقال إيتاي أتياس، المتحدث باسم خدمة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" (MDA)، إن الضحية، الذي كان في أواخر العشرينيات من عمره، أُصيب بطعنة في الجزء العلوي من جسده.

وأضاف أنه تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة وهو في حالة "متوسطة".

ويأتي الحادث عشية دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، صباح الأحد.