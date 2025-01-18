دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل "تعزيرًا" بحق مواطن أقدم على ارتكاب عدد من "الجرائم الإرهابية"، وشروعه في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في استهداف رجال الأمن وقتلهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل سليم)، سعودي الجنسية، على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تتمثل في انضمامه إلى كيان إرهابي، والسفر إلى الخارج للالتحاق بأحد المعسكرات الإرهابية للتدرب على صناعة المتفجرات والقذائف واستخدامها، وعودته إلى المملكة، وشروعه في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في استهداف رجال الأمن وقتلهم، وحيازته للأسلحة النارية، وتمويله للإرهاب لتنفيذ أعمال إجرامية"، طبقا لما ذكرت وكالة "واس".

وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما أفادت الوكالة السعودية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بحق (عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل سليم)، السبت، بتاريخ 18/ 07/ 1446 هجرية، الموافق 18/ 01/ 2025 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، بحسب البيان.