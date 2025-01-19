تحليل.. ماذا يعني اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حقًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بتحقيق جميع أهداف الحرب وإعادة الجميع إلى ديارهم"، قبل يوم واحد من الموعد المتوقع لبدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الرهائن مع حماس.

وقال نتنياهو، في خطاب متلفز السبت، إنه تمسك بثلاثة "مبادئ أساسية" في المفاوضات التي أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الرهائن المتفق عليه مع حماس.

وأوضح المبدأ الأول هو حق إسرائيل في العودة إلى الحرب، بدعم من الولايات المتحدة، إذا انهارت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، وإذا لم تلتزم حماس بالاتفاق.

وذكر نتنياهو أنه سعى من أجل "زيادة كبيرة" في عدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة. وزعم أنه "ضاعف" هذا العدد تقريبًا منذ المناقشات في مايو/أيار، لكنه لم يحدد ما هو هذا العدد.

ومن المتوقع أن تطلق حماس سراح ثلاثة وثلاثين رهينة في المرحلة الأولى من الصفقة، لكن لا يزال من غير الواضح عدد الأحياء منهم.

أما المبدأ الثالث، بحسب نتنياهو، فهو أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الكاملة على ممر فيلادلفيا - الشريط الرفيع من الأرض على طول الحدود بين غزة ومصر - والمنطقة العازلة الأمنية المحيطة بقطاع غزة بالكامل.

وكان استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا يشكل في السابق نقطة خلاف في المفاوضات، لكن نتنياهو قال السبت إنه "على النقيض من كل التقارير التي أسمعها من الخارج"، فإن إسرائيل "لا تكتفي بعدم خفض القوات هناك - بل إنها تزيدها قليلا".