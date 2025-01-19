اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ما الذي حدث في اللحظات الأخيرة؟

(CNN)-- كشفت حركة حماس عن أسماء ثلاث رهائن إسرائيليات من المقرر إطلاق سراحهن، الأحد، وأكدت إسرائيل أنها تلقت القائمة لكنها لم تعلن عن أسمائهن.

الرهائن هن:

رومي جونين البالغة من العمر 24 عامًا:

كانت جونين تبلغ من العمر 23 عامًا عندما تم اختطافها من مهرجان نوفا للموسيقى في 7 أكتوبر 2023، وقالت عائلتها إنها أصيبت برصاصة في يدها أثناء الهجوم، وفقًا لوالدتها، ميراف ليشم جونين، وسبق وأفاد بعض الرهائن الذين تم احتجازهم إلى جانب جونين وتم اطلاق سراحهم لاحقًا أن إصاباتها تفاقمت أثناء وجودها في الأسر، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عائلتها تأكيدها وجودها على القائمة.

دورون شتاينبرشر البالغة من العمر 31 عامًا:

كانت شتاينبرشر، وهي ممرضة بيطرية، في الثلاثين من عمرها عندما تم اختطافها من شقتها في كيبوتس كفار عزة، بالقرب من حدود غزة، ونشرت حماس مقطع فيديو يظهرها مع امرأتين مختطفتين أخريين في يناير من العام الماضي، وأثارت عائلتها مخاوف بشأن صحتها بعد مشاهدة اللقطات، حيث قال دور ستاينبريشر، شقيق دورون، لشبكة CNN إنها بحاجة إلى دواء يومي من غير المرجح أن تحصل عليه أثناء وجودها في الأسر.

المواطنة البريطانية الإسرائيلية إميلي داماري البالغة من العمر 28 عامًا:

اختطفت دماري من منزلها في كفار عزة عندما كانت تبلغ من العمر 27 عاما، وقالت والدتها، ماندي داماري، في وقت سابق إن ابنتها "أصيبت برصاصة في يدها، وأصيبت بشظية في ساقها، وكانت معصوبة العينين، ومثبتة في الجزء الخلفي من سيارتها، واقتيدت إلى غزة".

يذكر أنه وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اختطف مسلحون بقيادة حماس 251 شخصًا من إسرائيل، ويواصل المسلحون احتجاز 94 رهينة، ومن بين هؤلاء، يُعتقد أن 34 شخصًا قد ماتوا (رغم أنه من المتوقع أن يكون العدد الفعلي أعلى)، 81 ذكراً و13 أنثى؛ واثنان تحت سن الخامسة.