اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ما الذي حدث في اللحظات الأخيرة؟

(CNN)-- قال المفاوض الإسرائيلي المخضرم، غيرشون باسكن، لشبكة CNN إنه يعتقد أن حماس تواجه صعوبات في العثور على الرهائن لتسليمهم بقائمة اتفاق وقف إطلاق النار لأن الحركة لا تسيطر بشكل كامل على غزة.

نازحون فلسطينيون يرفعون علامة النصر على طول الطريق في منطقة الصفطاوي في جباليا، أثناء مغادرتهم المناطق القريبة من مدينة غزة التي لجأوا إليها، باتجاه الجزء الشمالي من قطاع غزة، بعد وقت قصير من تأخر اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب Credit: OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images)

وأضاف: "أعتقد أن ما نراه هنا هو صعوبة قيام حماس بالعثور على الأسماء التي كانت تنوي تقديمها، لأن قيادة حماس في الخارج لا تتمتع بالسيطرة الكاملة بغزة"، لافتا إلى عدم قدرة حماس على التحرك بحرية بينما تستمر الهجمات الإسرائيلية.

وتابع: "إنهم (حماس) بحاجة إلى التحقق من إمكانية العثور عليهم (الرهائن) وأنهم على قيد الحياة لأنهم وعدوا بأنه سيتم إطلاق سراح ثلاث رهائن أحياء، مدنيات، وليس مجندات، اليوم".

ويشار إلى أن القيادة العليا لحماس لا تقيم في غزة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال في بيان، صباح الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "لن يبدأ" حتى تتلقى إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم، وأنه "أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بأن وقف إطلاق النار، الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30، لن يبدأ حتى تتلقى إسرائيل قائمة الرهائن المفرج عنهم، والتي التزمت حماس بتقديمها".