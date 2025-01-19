قطر.. حمد بن جاسم يعدد أمورا "مهمة" باتفاق غزة ووضع نتنياهو

جون كيربي لـCNN عن اتفاق غزة: لا نريد أن يكون التركيز على من يعود له الفضل.. وهذه أسباب التأخير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني على اتفاق وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن في غزة بين إسرائيل وحماس، الذي يدخل حيز التنفيذ، صباح الأحد، ملقيا الضوء على عدد من الأمور التي تهم المنطقة.

جاء ذلك بتدوينة للمسؤول القطري الأسبق، على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) حيث قال: "لا شك ان التوصل لاتفاق وقف إطلاق لنار في غزة كان نتيجة مهمة لمفاوضات شاقة وطويلة أراد رئيس وزراء إسرائيل بيبي نتنياهو ان تستمر طويلا كي يستمر هو في منصبه المهدد، بصرف النظر عن القتل والدمار الذي حدث في قطاع غزة".

وتابع: "المهم الآن، وقد تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، القيام بخطوات مهمة أولها إعادة الحياة في قطاع غزة إلى وضع مقبول بتشغيل الخدمات الأساسية من الخدمات مثل الحاجات الطبية والغذائية وغيرها من الاحتياجات المادية والنفسية للسكان.. ومن المهم كذلك أن يعيد الجميع في المنطقة، ومنهم إسرائيل، النظر في مسببات هذا الصراع، والتفكير في كيفية وضع حد عاجل له. وهذا بدوره يحتاج لجهود شاقة ربما تكون أطول من معارك الميدان، لأن هناك كثيرين لا يريدون تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. فهل تكون المرحلة القادمة هي بداية السلام الشامل والعادل بين الدول العربية وإسرائيل وخاصة بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟"

وأضاف: "ومن أجل ذلك أتمنى أن يدرك الجميع أن الحروب لا تأتي إلا بالكوارث ولا تجلب السلام.. ولا بد لنا كذلك أن نتقدم بالشكر إلى حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى لما قدمه من جهد وصبر ومن خلفه حكومة دولة قطر لما بذلته منذ بداية الأزمة وأسفر في النهاية عن التوصل لهذا الاتفاق".