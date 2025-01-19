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(CNN)-- أعلن أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتشدد الإسرائيلي عزمهم الاستقالة من مناصبهم الحكومية بسبب اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن مع حماس، حيث أدان الحزب، في بيان له، السبت، "الاتفاق المستهتر" الذي قال إنه سيطلق سراح "مئات القتلة الملطخة أيديهم بدماء الرجال والنساء والأطفال"، في إشارة إلى السجناء والأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن.

كما جادل الحزب بأن الصفقة ستكون بمثابة "مصادرة" لإنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب، وجاء في بيان الحزب أن "هذا الاتفاق يشكل استسلاماً لحماس".

وسيقدم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير تطوير المناطق النقبية والجليل يتسحاق فاسرلوف، ووزير التراث عميحاي إلياهو، خطابات استقالتهم صباح الأحد، بحسب بيان عوتسما يهوديت.

لن يكون رحيل حزب "عوتسما يهوديت" من الائتلاف الحاكم الهش بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كافيا في حد ذاته لإسقاط الحكومة، وقال نتنياهو، السبت، إن الاتفاق يشمل حق إسرائيل في العودة إلى الحرب إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق.

وأصدر بن غفير في وقت لاحق بيانا بدا وكأنه رد على خطاب نتنياهو، قائلا: "بالنظر إلى أن حماس لم تُهزم بعد، فمن الواضح أننا يجب أن نعود إلى الحرب وبالتالي، لا ينبغي أن يكون ذلك مشروطا".