دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الثلاثاء، حقيقة مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه إحدى السيدات ضابطي شرطة في محافظة القاهرة بالتسبب في وفاة شقيقها.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نفى مصدر أمني صحة ما ورد بعدة مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام ضابطي شرطة بالقاهرة بالتسبب فى وفاة شقيقها".

ونقل منشور وزارة الداخلية المصرية عن المصدر قوله إن "حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 21 الجاري، تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: (أحد الأشخاص، مُصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ووالدته ولهما معلومات جنائية)، وطرف ثان: (أحد الأشخاص مُصاب بكدمات بالرأس) بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما البعض".

وأردفت الوزارة أنه "تم ضبط طرفي المشاجرة واصطحابهما لنقطة شرطة الأسمرات، وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية، شعر الأول بحالة إعياء وتم نقله على الفور لإحدى المستشفيات، إلا أنه تُوفى عقب وصوله".

وختمت الداخلية المصرية منشورها قائلة: "وبسؤال والدة المتوفى وشقيقه، أفادا بأن المذكور يعاني من مرض الصرع وتنتابه حالات إغماء، ولم يتهما أحدا فى التسبب بوفاته، وأيد ما سبق أحد شهود الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".