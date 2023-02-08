قالت شركة شحن الحاويات الدنماركية ميرسك الثلاثاء إن ميناء إسكندرونة التركي لا يزال مغلقاً بعد الأضرار الجسيمة التي نجمت عن زلزال الاثنين وما تلاه من حريق اندلع بين الحاويات في المحطة مساء أمس.

وقالت ميرسك في بيان محدث يوم الثلاثاء: “لا يزال ميناء الإسكندرونة مغلقًا حتى إشعار آخر، حيث تتطلع الفرق إلى إصلاح الأضرار الكبيرة التي سببتها الكارثة والحريق اللاحق“.

وقالت الشركة إنه من غير الواضح متى ستستأنف العمليات وإنها تتطلع إلى تطوير خطط طوارئ، بما في ذلك تحويل وجهات السفن.

وأضافت شركة الشحن ميرسك: “لم يُعرف بعد كم من الوقت ستستغرق جهود التعافي ومتى يمكن للميناء أن يخضع لفحص كامل للأضرار“.

في وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت الشركة إن الحريق لم يتم السيطرة عليه بالكامل من قبل السلطات.

وبشكل منفصل، قالت ميرسك لشبكة CNN إنها تعمل مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين منذ وقت مبكر من صباح يوم الاثنين “لتقييم وتقديم الدعم المطلوب في تركيا وسوريا“.