أمين عام "أطباء بلا حدود" لـCNN: الإغاثة عالية الجودة في غزة أكثر من مجرد عبور شاحنات أو إنزال جوي

(CNN)-- قتل أكثر من 30 ألف شخص في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب وزارة الصحة التي تديها الحركة في غزة، الخميس.

ولا تستطيع CNN تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد قالت في بيان، الأربعاء، إن 6 أطفال على الأقل توفوا خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة "الجفاف وسوء التغذية، منهم 4 أطفال على الأقل توفوا في مستشفى كمال عدوان في الأيام القليلة الماضية، وتوفي طفلان في مجمع الشفاء الطبي، الأربعاء.

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، قال مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN ، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إسقاط المساعدات جوا على غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك وفشل المساعدات في الوصول إلى سكان القطاع الذي مزقته الحرب.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن إمكانية الإنزال الجوي "يتم دراستها بجدية بناء على الظروف على الأرض".

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه يجب بذل المزيد من الجهود حتى تصل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى سكان غزة، حيث يواجه أكثر من مليوني شخص "خطرًا وشيكًا" من المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.