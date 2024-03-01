طبيب منظمة الصحة العالمية لـCNN: الحياة تُستنزف من قطاع غزة بأكمله

يصف الدكتور أثناسيوس غارغافانيس، جراح الصدمات لدى منظمة الصحة العالمية، الوضع في غزة بعد قضائه شهرًا من الزمن هناك في القطاع.

قال غارغافانيس إن ما شهدناه مع هذا الصراع المسلح، للأسف، هو أن الحياة تستنزف من قطاع غزة بأكمله، ليس فقط من الشمال، وليس فقط من الجنوب، بل من قطاع غزة بأكمله بسرعة رهيبة.

وأضاف بالقول عن فترة تواجده في غزة، خلال فترة 10 أيام، تمكنت منظمة الصحة العالمية، جنبًا إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وتنسيق مع "أوتشا"، من تنظيم ثماني بعثات إلى مستشفيين مختلفين في خان يونس بغزة، مجمع ناصر الطبي، ومستشفى جمعية الأمل للهلال الأحمر الفلسطيني.

وتابع بالقول: "إن ما نراه في هذين المستشفيين هو بالضبط ما يحدث للنظام الصحي في غزة. إنه أمر مقلق للغاية في حقيقة أننا لا نرى أقل من تدهور النظام بأكمله."