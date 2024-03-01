ناقش مذيع شبكة CNN وولف بليتزر، مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر التقارير التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المدنيين الفلسطينيين الجائعين بالقرب من شاحنات المساعدات الغذائية.

قاطع مذيع الشبكة المتحدث باسم جيش إسرائيل ليوجه له سؤالا بخصوص رواية الجيش الإسرائيلي للحادثة حيث قال المذيع، إن شهود عيان في مكان الحادثة، يعارضون بشدة رواية الجيش الإسرائيلي الرواية التي تم عرضها مسبقًا ، حيث يقولون إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار أولاً على الأشخاص بالقرب من الشاحنات مما تسبب في ذعرهم وأخذ سائقو الشاحنات بالابتعاد ببساطة.

وفي جزء من جواب ليرنر قال: "إننا نواصل التحقيق، ونواصل الاستفسار في أنشطة ما بعد الإجراءات. ونحن مستمرون في النظر في الأمر."