مسؤول بحماس يحذّر بعد استهداف منتظري المساعدات بشارع الرشيد بغزة

كانوا يبحثون عن طعام.. إليك كل ما نعرفه عن مقتل منتظري المساعدات بغزة بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار

(CNN)-- حذر القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، من أن مقتل الأشخاص الذين يجمعون المساعدات من الشاحنات في غزة قد يؤدي إلى فشل المحادثات الجارية الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

وقال الرشق في بيان نشرته حركة حماس عبر منصة تليغرام، إن "المفاوضات ليست عملية مفتوحة"، مضيفا: "لن نسمح أن يصبح مسار المفاوضات غطاءً لجرائم العدو المستمرة بحق أهلنا في قطاع غزة".

من جهته نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي مقطع فيديو على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيه: "دم سكان غزة رخيص بالنسبة إلى دواعش حماس ومجاهدي الفنادق والأنفاق.. واضح ان حماس تحاول ان تسوق الاحداث المأسوية التي وقعت الليلة الماضية شارع الرشيد في غزة والتي أسفرت عن مقتل العشرات نتيجة الازدحام والتدفق الناس ودهسهم من قبل الشاحنات.. حماس هي عدو سكان غزة وهي أسوأ من داعش".

ويذكر أن ما لا يقل عن 112 شخصًا قتلوا وأصيب المئات في غزة بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار بينما كان مدنيون فلسطينيون يتجمعون حول شاحنات تحمل مساعدات غذائية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ووقع الحادث بينما كانت قافلة مساعدات إنسانية تمر بنقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية وتدخل مدينة غزة، قبل أن يتدفق المئات من الأشخاص في حاجة ماسة إلى الطعام إلى هذه الشاحنات، وكما يظهر في الفيديو الذي نشرته طائرة بدون طيار من قبل الجيش الإسرائيلي يُرى صعود الكثيرين إلى الشاحنات، آخذين ما في وسعهم. وفجأة، يفتح الجيش الإسرائيلي النار، ما أدى إلى قتل وإصابة نحو 20 شخصاً في الحشد، بحسب الصحفي المحلي خضر الزعنون الذي كان موجودا في مكان الحادث.

الفوضى حدثت بعد ذلك، وبينما كان الناس يهربون، يقول شهود عيان إن سائقي الشاحنة انطلقوا مسرعين، مما أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص.