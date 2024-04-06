علمت شبكة CNN أن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى حاليًا وتستعد لهجوم كبير من جانب إيران قد يحدث في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا الهجوم ردًا على الغارة الجوية الإسرائيلية التي وقعت على مبنى القنصلية الإيرانية هذا الأسبوع في العاصمة السورية، دمشق، والتي أسفرت عن مقتل العديد من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني.

ويقول المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إن هذا الهجوم من قبل إيران أمر لا مفر منه في الأساس، وأن الحكومتان تعملان معًا بقوة للتحضير لمثل هذا السيناريو، رغم عدم توضيح متى وكيف ستنفذ إيران هذا الهجوم.