(CNN)-- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لشبكة CNN، الجمعة، إن بلاده "في حالة تأهب قصوى وتستعد بنشاط لهجوم كبير" من قبل إيران خلال الأسبوع المقبل ردا على الغارة الإسرائيلية التي وقعت، الاثنين، على القنصلية الإيرانية في دمشق، والتي أسفرت عن مقتل قيادات في "الحرس الثوري" الإيراني.

وأضاف المسؤول أن كبار المسؤولين الأمريكيين يعتقدون حاليا أن الهجوم من جانب إيران "أمر حتمي"، وهو رأي يشاركهم فيه نظراؤهم الإسرائيليون، وتعمل الحكومتان بجهد من أجل الاستعداد لما هو قادم، حيث تتوقعان أن الهجوم الإيراني قد يتكشف بعدة طرق مختلفة، وأن المصالح والأفراد الأمريكيين والإسرائيليين معرضون لخطر الاستهداف.

كان الهجوم الإيراني المرتقب موضوعا رئيسيا للمناقشة خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس.

وقال المسؤول الأمريكي إنه حتى الجمعة، لم تكن الحكومتان تعرفان متى وكيف تخطط إيران للرد.

وتعد الضربة المباشرة لإسرائيل من قبل إيران أحد أسوأ السيناريوهات التي تستعد لها إدارة بايدن، لأنها ستضمن تصعيدا سريعا للوضع المضطرب بالفعل في الشرق الأوسط.

ويمكن أن تؤدي مثل هذه الضربة إلى توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى صراع إقليمي أوسع، وهو أمر سعى بايدن منذ فترة طويلة إلى تجنبه.

وتعهدت إيران بالانتقام بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، الاثنين، والتي أسفرت عن مقتل 7 مسؤولين على الأقل، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.

وسارعت الولايات المتحدة إلى إبلاغ إيران بأن إدارة بايدن لم تكن متورطة وليس لديها علم مسبق بالهجوم، وحذرت طهران من استهداف المصالح الأمريكية.