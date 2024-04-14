قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن إيران شنت هجومًا مباشرًا من الأراضي الإيرانية باتجاه دولة إسرائيل، مضيفًا: "نحن نراقب عن كثب الطائرات المسيرة الإيرانية القاتلة التي أرسلتها إيران في طريقها إلى إسرائيل".

ووصف المتحدث ذلك بأنه "تصعيد شديد وخطير"، مؤكدًا أن "قدراتنا الدفاعية والهجومية على أعلى مستوى من الاستعداد قبل هذا الهجوم واسع النطاق من إيران".

وتابع: "وبالتعاون مع شركائنا، يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بكامل قوته للدفاع عن دولة إسرائيل وشعب إسرائيل. وهذه هي المهمة التي نحن مصممون ومستعدون لتحقيقها".

