أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تنفيذ ضربات انتقامية ضد أهداف فيما وصفتها بـ"الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى إسرائيل.

وذكرت لقناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، أن الحرس الثوري "شن ضربات واسعة النطاق بطائرات بدون طيار ضد أهداف في الأراضي المحتلة".

وقال بيان بثته "برس تي في"، إنه "ردًا على جريمة النظام الصهيوني في مهاجمة القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق، ضرب سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي النظام الصهيوني بعشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران أطلقت أيضًا صواريخ كروز على إسرائيل، بالإضافة إلى عشرات الطائرات بدون طيار.

كانت إسرائيل أعلنت رفع حالة التأهب، بعد أن قالت إن إيران أطلقت طائرات بدون طيار في اتجاهها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، "نحن نتابع التهديد في المجال الجوي"، وأشار إلى أن "التهديد سيستغرق عدة ساعات للوصول إلى إسرائيل".

وأضاف المتحدث أن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لن يكون متاحًا في مناطق معينة كجزء من الاستعدادات.

وأعلن الأردن ولبنان والعراق إغلاق مجالهما الجوي أمام حركة جميع الطائرات بشكل مؤقت "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة".

في وقت سابق السبت، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع عطلته التي كان من المقرر أن تنتهي الأحد، ليعقد اجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين، في ظل التوترات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من ضربات إيرانية للرد على هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.