الجيش الإسرائيلي: إيران شنت هجومًا مباشرًا على أراضينا.. وقدراتنا الدفاعية والهجومية مستعدة

مسؤولون أمريكيون: إيران قد تضرب أهدافا أمريكية أو إسرائيلية في أي لحظة

(CNN)-- قالت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السبت، إن الهجوم الذي شنته بلادها ضد إسرائيل كان "ردا على العدوان على مقرنا الدبلوماسي في دمشق، ويمكن اعتبار الأمر منتهيا".

وأضافت البعثة، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ومع ذلك، إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير".

وتابعت: "هذا صراع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، والذي يجب على الولايات المتحدة أن تبقى بعيدا عنه".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قصفت إسرائيل مبنى إيرانيا في العاصمة السورية دمشق، حيث قال متحدث عسكري إسرائيلي إن بلاده تعتقد أنه كان "مبنى عسكريا".

يذكر أن إيران بدأت، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار، أطلقها "الحرس الثوري" الإيراني، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، فيما أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب الأمني، مؤكدة استعدادها لمواجهة الهجوم الإيراني.