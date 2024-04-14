"لم نر هذا من قبل".. شاهد ما قاله جون كيربي عن الهجوم الإيراني ورد فعل إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، السفير الإيراني في عمّان، بحسب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي.

وأوضح الصفدي، في تصريحات لبرنامج "صوت المملكة"، الأحد، أن "الوزارة أوصلت للسفير رسالة بضرورة أن تتوقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن".

وبشأن تهديدات وسائل إعلام إيرانية للأردن، قال الصفدي: "للأسف كان هنالك تصريحات مسيئة من قبل وسائل الإعلام الإيرانية، بما فيها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية".

وشدّد الصفدي على أن "كل مسيّرة أو صاروخ يخترق الأجواء الأردنية سيتم التصدي له لنحول دون أن يسبب ضررًا في الأردن وتهديدًا للأردنيين".

وأضاف: "مشكلة إيران مع إسرائيل وليس مع الأردن، ولا إيران ولا غيرها تستطيع المزاودة على ما يقوم به الأردن وما يقدمه الأردن وما قدمه تاريخيا من أجل فلسطين".

وقال الصفدي: "ليس سرًا أن هنالك قضايا عالقة بيننا وبين الإيرانيين، وكنا واضحين وموقفنا واضح بأننا لا نريد تصعيدًا مع إيران، لا نريد توترًا مع إيران، نريد علاقات طيبة وعلاقات جيدة مع إيران قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومبدأ احترام الآخر، وهنالك حوار أمني مع إيران".

ومضى الصفدي موضحًا: "التقيت أنا ووزير الخارجية الإيراني أكثر من مرة، وكان الحوار بيننا صريحًا، نريد علاقات طيبة لكن من أجل أن نصل إلى هذه العلاقات الطيبة يجب أن ننهي أسبابها، وبعض من أسبابها مرتبط بممارسات تستهدف الأردن، سواء عبر ما نراه من تهريب للمخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن من جماعات مرتبطة بإيران بشكل أو بآخر، سواء من هجمات سيبرانية تمت على مؤسساتنا في المملكة الأردنية الهاشمية وغيرها من التهديدات".

وخلال اتصاله مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، قال الملك عبدالله الثاني إن "الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية"، وحذّر من "تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نقلا عن بيان الديوان الملكي الأردني.

وفي وقت سابق الأحد، قالت الحكومة الأردنية، الأحد، إن الأردن تعامل مع أجسام طائرة اخترقت أجواء المملكة ليل السبت إلى الأحد، وأكدت عدم وقوع أضرار مادية أو بشرية.