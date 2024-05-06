شاهد لحظة مداهمة الشرطة الإسرائيلية مكتب قناة الجزيرة القطرية في القدس

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN لحظة دخول الشرطة الإسرائيلية وعملاء وكالة الأمن الإسرائيلية موقع البث الخاص بقناة الجزيرة القطرية في مدينة القدس.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو إن مراسلي الجزيرة "أضروا بأمن إسرائيل وحرضوا ضد جنود الجيش الإسرائيلي".

ونفت الجزيرة ما وصفتها بـ "الادعاءات الكاذبة بشأن انتهاكها للأطر المهنية المنظمة للعمل الإعلامي"

ووصفت الحظر بأنه "عمل إجرامي يمس الحق في الوصول إلى المعلومات".

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