لا تزال التوترات مرتفعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكان التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عالي المخاطر، حيث يمثل لحظة صارخة أخرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي التقرير الذي أعدته إدارة بايدن، وجدوا أنه من المعقول تقييم أن الأسلحة الأمريكية قد استُخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في غزة "بطرق تتعارض مع القانون الإنساني الدولي"، لكنها لا تصل إلى حد القول بأن "إسرائيل انتهكت القانون".

وبالطبع، فإن هذا نابع من مذكرة الأمن القومي التي صدرت في شهر فبراير/شباط، والتي تتطلب اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، وكذلك ما إذا كانت إسرائيل قد حجبت المساعدات الإنسانية عن غزة في انتهاك للقانون الأمريكي.

وخلال مقابلة أجراها الرئيس بايدن مع شبكة CNN، قال للمرة الأولى إنه على استعداد لحجب الأسلحة عن إسرائيل إذا شنوا تلك العملية البرية الكبرى في رفح، وهي منطقة بها أكثر من مليون نازح فلسطيني.