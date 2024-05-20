في طريقهم إلى موقع تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل فترة قصيرة، الاثنين، قالت مراسلة CNN Turk، فوليا أوزتورك، إن سيارة الفريق "علقت" بسبب التضاريس الكثيفة والضباب والمطر والطريق المليء بـ"الحفر العميقة".

واضطر الفريق إلى الصعود إلى بقية الجبل مع "أخ إيراني" أخذهم في سيارته. ثم كان عليهم أن يقطعوا بقية الرحلة إلى موقع التحطم "سيرًا على الأقدام".

وأشارت أوزتورك إلى أنه بسبب الأمطار والحفر عميقة، "تحولت بعض المناطق إلى برك".