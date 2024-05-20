دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع توقع للبنانية ليلى عبداللطيف، بشأن "حادثة تحطم طائرة لن ينجو منه أحد" وذلك بعد مقتل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبداللهيان، وعدد من مرافقيهما بعد تحطم مروحيتهم مساء الأحد.

وبعد وقوع حادثة مروحية الرئيس الإيراني، تداول مستخدمون لمنصة "إكس" فيديو لعبداللطيف بشكل واسع.

وتقول ليلى عبداللطيف في توقعاتها لعام 2024: "حادثة طائرة تشغل العالم ولن ينجو منها أحد للأسف الشديد وذلك خلال الأشهر الأولى من هذه السنة والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة... كيف ولماذا وأين لا أدري".

وكانت مروحية الرئيس الإيراني قد تحطمت أثناء سفرها من محافظة أذربيجان الشرقية إلى مدينة تبريز، مساء الأحد، وأُعلن عن مقتل رئيسي وعبداللهيان ومرافقين لهما.