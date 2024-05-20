أكدت وكالة الأنباء الإيرانية موت الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجية البلاد، حسين أمير عبد اللهيان. وأظهر مقطع فيديو آثار حطام المروحية التي أودت بحياة الرئيس ووزير الخارجية.

وتحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس و8 آخرين في منطقة جبلية نائية شمال غرب إيران.

وأظهر مقطع فيديو لحظة نقل فرق الإنقاذ لجثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه من موقع تحطم المروحية التي كانت تقلّهم قرب الحدود الشمالية الغربية للبلاد إلى أقرب مدينة إيرانية، وهي تبريز.