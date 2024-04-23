ماذا قالت أمريكا عن "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة؟

أروى ديمون مراسلة CNN السابقة: الناس في غزة مرعوبون بعدما عاشوا 6 أشهر مع القنابل والمآسي

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(CNN)-- أعرب التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان عن مخاوف حادة بشأن الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل في غزة، مشيرا إلى مزاعم عن ارتكاب "جرائم حرب".

وذكر التقرير، الذي يغطي 2023، أن "منظمات حقوق الإنسان أبلغت عن حدوث انتهاكات واسعة النطاق وغير مسبوقة في كثير من الحالات مرتبطة بالصراع، وزعمت ارتكاب إسرائيل وحماس والجهاد الإسلامي وجماعات مسلحة أخرى جرائم حرب".

ووفقا للتقرير، تشمل هذه الانتهاكات "عمليات القتل والتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي التي نفذتها حماس والجهاد الإسلامي وآخرون خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول".

وكذلك تتضمن هذه الانتهاكات "تقارير عن التعذيب الممنهج والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للفلسطينيين في السجون بعد 7 أكتوبر، والاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين من غزة".

وفي حين أن التقرير لا يمثل استنتاجات الخاصة بالإدارة الأمريكية، إلا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال، الاثنين، إن وزارته "تنظر في تلك الحوادث التي أثيرت"، وأضاف: "من المهم أن نأخذ الوقت الكافي لبذل قصارى جهدنا للحصول على الحقائق والمعلومات وإجراء التحليل"، وتابع أنه "من الصعب جدا القيام بذلك في الوقت الحالي."